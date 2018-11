Venlose (27) op Turks vliegveld gepakt met 5,3 kg cocaïne in korset

De vrouw, Naomi M. had de drugs verstopt in haar korset. Ze reisde vanuit Brazilië en volgens de beveiligers viel de vrouw op omdat zij zich erg nerveus gedroeg. De aanhouding van de Nederlandse vrouw is bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op de vrijgegeven politiebeelden is te zien hoe M. wordt meegenomen naar een aparte ruimte. Ook het korset met daarin 5,3 kilo drugs, met een waarde van een half miljoen euro, is te zien.

Volgens Turkse media zou M. hebben verklaard dat zij dacht dat zij geld vervoerde. Ze is overgebracht naar een gevangenis in de buurt van het vliegveld.

De vrouw werkt op een Limburgs distributiecentrum van schoenen, horloges en sieraden.