Huisartsenpost ziet minder patiënten

„De afname kan meerdere oorzaken hebben”, laat woordvoerder Carolien Holtslag van Medrie, de huisartsenorganisatie waaronder de huisartsenpost in Lelystad valt, weten. „Mensen denken of dat wij onderdeel van het ziekenhuis zijn en daarom gesloten zijn of wachten door de onduidelijkheid over de mogelijkheden liever met hun klachten tot ze de volgende dag naar hun eigen huisarts kunnen.”

De huisartsenpost heeft echter extra maatregelen genomen, om meer patiënten te kunnen helpen en de zorg te verlenen die nodig is. Zo staat er een ambulance klaar om patiënten – indien nodig – met spoed naar een ziekenhuis in de buurt te brengen en is er extra personeel aanwezig op de huisartsenpost.

Ook Sven van den Burg, woordvoerder van GGD Flevoland, ziet dat de eerste week rustig verlopen is. „Veel mensen zijn naar andere ziekenhuizen gegaan. Ook heeft de ambulance nog niet in actie hoeven komen.”

Toch is de situatie volgens Van Den Burg niet ideaal. „Patiënten zijn langer onderweg en ook voor de medewerkers is het niet ideaal, omdat zij meer moeten werken en als de ambulance weg is, langer moeten wachten voor ze iemand naar het ziekenhuis kunnen sturen” Van Den Burg hoopt dan ook dat er volgende week meer duidelijkheid komt van de curator over hoe het nu verder moet.