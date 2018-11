Kernenergie, maar dan wel thorium, thorium, thorium!

Maar dan niet zoals we dat 50 jaar geleden deden, met uranium-235-centrales die ’enorme’ bergen kernafval produceerden. Nee, denk eens na over thorium, zo bepleiten veel van onze bezoekers. Immers, de techniek staat niet stil.

Petra Maas zegt bijvoorbeeld: „Natuurlijk moet je kernenergie meenemen in de overweging. Jammer dat de grote paniek van 40 jaar geleden nog steeds doordreunt. We zijn inmiddels technisch een stuk verder, maak daar dan ook gebruik van.”

En Willem 1955 gelooft ook in de kracht van het atoom: „Als straks het licht uitgaat, de rivieren buiten hun oevers treden en de golven aan zee, de duinen wegslaan en al die andere zaken waarmee de milieukliek de bevolking angst aanjaagt… dan kunnen we niet om kernenergie heen. Plutonium is niet langer noodzakelijk als brandstof, als vervanger is er nu de thoriumtechnologie waarmee geen kernwapens kunnen worden gemaakt.”

Dat zal best, maar die aloude angst voor de gevaren van atoomenergie is nog niet helemaal verdwenen. Bij Felikes bijvoorbeeld: „Zolang er geen langdurige en veilige bestemming is voor kernafval, moet kernenergie in de ban blijven.” En Widemul490 ziet ook niet in waarom we op kernenergie zouden moeten terugvallen: „Ik ben jarenlang voorstander geweest van kernenergie, maar inmiddels is het zo duur en zijn zonne- en windenergie zo goedkoop, dat je wel gek zou zijn om nu alsnog op kernenergie over te stappen.”

En vanuit een meer ideologisch standpunt zegt 903rtz356 over de mogelijkheid om naar kernenergie te kijken: „Een laffe vlucht om de echt groene keuzes te ontlopen.”

Maar inmiddels is kernenergie veilig te noemen, denken veel reageerders, zoals Anne-marie691: „Kernenergie zoals vroeger met uranium had risico’s. De huidige benadering met thorium is volledig veilig.” En dat denkt ook J2o: „Kernenergie… Met de techniek van nu een uitstekende, veilige en schone oplossing.”

En de kosten dan? Nou, dat moet je niet overdrijven, zegt Bob Vandero: „Alle gasbaten hadden perfect geïnvesteerd kunnen worden in innovaties als thorium en veilige kerncentrales die na 30 tot 40 jaar vervangen worden. Een beetje kerncentrale kost ongeveer 20 miljard; de klimaathysterie kost honderden miljarden.”

AdamSmith1775 zegt ook : „Gedurende mijn werkbare leven heb ik diverse energiecentrales ontworpen, aanbesteed en gebouwd. Tijdens de voorgesprekken met potentiële opdrachtgevers hanteerden wij de vuistregel van de gemiddelde kosten op 1 miljoen dollar per Mwe capaciteit. Met die vuistregel wordt duidelijk dat kernenergie met centrales van zo’n 900 MWe goedkoper is dan de alternatieven.”

Maar windmolens zijn toch ook schoon, zoals Peer de Rijk zegt? Jacob_59: „Zo ken ik er ook nog een paar. Erts winnen in Australië, per schip hierheen vervoeren, ijzer eruit halen en staal maken, enorme pijpen de zeebodem inslaan en daarbij het zeeleven vernietigen en dan maar afwachten of Moeder Natuur genoeg windjes laat.”

Nee, kerncentrales hebben de toekomst (en in Frankrijk het heden), zegt Pierre Lebon: „We hebben er hier in Frankrijk meer dan 40 en het functioneert prima.”