Belgische supporters vast na rellen Den Bosch

De acht gooiden vuurwerk naar de politie en richtten vernielingen aan toen ze het stadion niet in mochten omdat ze geen kaartje hadden. „De verdachten zijn daarna de wijk in gevlucht. De supportersbus waarmee ze vervolgens via de grens naar Luik terug wilden, is onder begeleiding van de politie naar het politiebureau gereden.” Daar zitten de verdachten nog vast.

Fans van Standard Luik onderhouden een vriendschapsband met supporters van FC Den Bosch.

„De wedstrijd tussen Den Bosch en Twente was toch al een wedstrijd met wat risico”, aldus de politiewoordvoerder. De thuisclub won met 2-1. Na afloop van het duel kwamen supporters uit het vak van FC Twente het veld op. Ze vernielden reclameborden en gooiden met spullen.