Listige ’F1-Ferrari’ belandt in sloot bij Groningen

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Omstanders zagen de bestuurder naderhand verzorgd worden in de ambulance. Welke verwondingen die heeft, is niet bekend. Een berger heeft de auto weggesleept.

Formule 1

Volgens Autovisie-journalist Sjoerd van Bilsen gaat het om een bijzonder type. De Ferrari 360 Modena werd gebouwd tussen 1999 en 2004, kostte toen 377.000 gulden en was, veel meer dan zijn voorgangers, gemaakt met Formule 1-kennis, vertelt Van Bilsen.

„Dat resulteerde in een vloeiend gelijnde carrosserie. Toen een technisch hoogstandje van de hand van Pininfarina, een meesterontwerper: de auto was glad, clean, met weinig luchtroosters en zonder spoilers.”

Destijds gold de Modena, vernoemd naar de geboortestad van Ferrari’s grondlegger Enzo Ferrari, als een ’instap-Ferrari’. Ook nu zijn er types te koop voor 65.000 euro.

Goedkoop maar pittig

Ondanks die ’betaalbare’ prijs, geldt de 360 Modena als een pittig beestje. „Je krijgt nooit het gevoel dat je deze auto echt beet hebt”, vertelde coureur Peter Kox ooit in Autovisie. Het blad noemde het type een ’qua sensaties absoluut top’ en een ’snelle auto’ die ’echter een ervaren rijder vraagt’ .

„De indrukwekkende motor maakt of breekt de auto. Rond de piek van het draaimoment moet je het gas voorzichtig doseren als je op de limiet rijdt”, vertelde Kox. „En daar helpt het gaspedaal niet bepaald bij.”