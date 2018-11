’Terreurgroep kreeg training van politie in Weert’

Dat meldt RTL Nieuws. De terroristen in spe kregen op 27 september training op Roompot-vakantiepark Weerterbergen in Weert, normaal gesproken populair bij gezinnen. Vooraf was afluisterapparatuur in de huizen aangebracht.

Vier van de zeven verdachten deden mee. Twee undercoveragenten verzorgden de training en deden alsof ze spullen konden leveren voor de aanslag. Ze gaven onder meer uitleg over handvuurwapens, twee kalasjnikovs en bomvesten. Die wapens waren allemaal onklaar gemaakt en bevatten geen explosieven.

Direct na de training werden de vier mannen ingerekend. Elders werden drie andere mannen opgepakt.