Topless vrouwen boos op ’dictators’ in Parijs

Met een bloemenkrans in het haar, blote borsten en de vuist in de lucht, riepen de vrouwen: „Welcome war criminals!”, en op hun torso stond te lezen: „Fake peacemakers, real dictators.”

Zondag vindt er bij de Triomfboog in Parijs een ceremonie plaats waar meer dan zeventig staats- en regeringsleiders aanwezig zullen zijn. „We zijn hierheen gekomen om te protesteren tegen de komst van staatsleiders die de vrede onrecht aandoen. De meeste zijn dictators die de mensenrechten in hun land niet respecteren”, zo zei de 24-jarige Lara Lacroix.

„Ze komen de vrede vieren terwijl ze oorlog prediken”, klonk het, zonder overigens namen te noemen. Na enkele minuten werden de drie vrouwen weggeleid door de politie.

Compiègne

Zaterdag hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron alvast de slachtoffers herdacht van de oorlog die 100 jaar geleden eindigde. Dat gebeurde in Compiègne, de plaats waar in 1918 in een treincoupé de wapenstilstand werd gesloten.

Het was de eerste keer sinds de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland dat een bondskanselier met de Franse president op deze plek samen komt, zei ze zaterdagavond in Parijs. Dat was een „symbolisch gebaar.” „In die zin is deze dag niet alleen een herinnering, maar ook een aansporing.”

Macron en Merkel onthulden twee stenen herdenkingsplaten in de buurt van Compiègne, die het belang benadrukken van de Frans-Duitse verzoening ten dienste van Europa en de vrede.