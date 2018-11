Piepjonge Nederlandse (13) wint zilver bij freerunnen

De Delftse plaatste zich eerder met vette sprongen en salto’s voor de finale van de snel groeiende sport. Ze is de jongste en kleinste, vond het aanvankelijk al ’een eer’ dat ze überhaupt mocht meedoen, maar heeft razendsnel de harten gestolen van publiek en jury.

Noa, die als one of the guys wordt gezien omdat ze graag met jongens traint en er simpelweg nauwelijks andere meisjes zijn, ging al met de beste score de finale in. Ze mag ’gewoon’ meedoen met de vrouwen in plaats van de categorie 11 tot 15 jaar.

In de finale ging het voortreffelijk. Uiteindelijk mocht Noa de bokaal voor de tweede plaats in ontvangst nemen, terwijl ze door dienstdoende commentatoren als ’de toekomst’ van het freerunnen werd aangeduid.

Eigenlijk hoort ze nog bij de junioren, maar Noa (13) haalt het beste uit zichzelf. Ⓒ De Telegraaf

„De kritieken van kenners waren lovend: haar natuurlijke attitude - ze doet een dansje vooraf, lijkt geen zenuwen te kennen - wordt erg gewaardeerd”, vertelt verslaggever Eddy Veerman. „Ze is echt dé verrassing.”