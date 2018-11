Inwoners Waalwijk huis uit na metershoge vlammen

De brand in het huis aan het Westeinde is vermoedelijk ontstaan in de meterkast en doorgeslagen naar de bovenverdieping, aldus de brandweer. Er is gas in brand gevlogen. Energiebedrijf Enexis heeft het gas vervolgens afgesloten.

De brandweer heeft urenlang geblust, en kon rond 22.45 uur het sein ’brand meester’ geven. Ondertussen waren bewoners van panden in dezelfde straat al gesommeerd ergens anders heen te gaan. Het ging om zo’n twintigtal huizen, vertelt de gemeente tegen Omroep Brabant.

De mensen werden via taxibusjes weggebracht vanwege de rook die vrijkwam. „Blijf weg uit de rook, sluit ramen en deuren en schakel eventuele mechanische ventilatie uit”, zo communiceerde de brandweer eerder op de avond, maar die waarschuwing bleek niet genoeg.

Dat de brandweer zo veel moeite had met de brand, komt omdat het een ’oude woning met veel hout was’, legde een woordvoerder uit. Inmiddels is het vuur onder controle en is bekendgemaakt dat alle bewoners thuis mogen slapen.