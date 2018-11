Doden na aardverschuiving in sloppenwijk Rio

Er was ook goed nieuws: ten minste elf mensen werden gered, citeerde nieuwswebsite Globo zaterdag de brandweer. Negen huizen zijn verwoest.

De ramp gebeurde ’s ochtends in een sloppenwijk op de helling van een berg in de gemeente Niterói in de staat Rio. Volgens de lokale civiele bescherming gold in de regio al een verhoogde staat van alarm als gevolg van hevige regenval in de afgelopen dagen.