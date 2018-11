’Vrouw’ die man blijkt bij seks krijgt lange celstraf

De Britse rechter noemde het een ’campagne van misleiding’ en deelde Duarte Xavier mee dat hij een celstraf krijgt van 15 jaar, zo meldt The Independent. „Door te doen alsof je een aantrekkelijke en seksueel avontuurlijke jonge vrouw was, heb je seksueel contact uitgelokt”, zo besloot de rechter. „Je had gruwelijke tactieken en hebt geen spijt betuigd.”

Xavier noemde zichzelf op Tinder ’Ana’. Hij vroeg zijn slachtoffers om een ontmoeting in zijn appartement in Londen, maar op één voorwaarde: zijn bedpartners moesten gedurende de hele ontmoeting geblinddoekt zijn. „Wees mijn gehoorzame speelgoed”, schreef de man onder pseudoniem Ana.

’Paniekaanvallen, depressie’

Vier mannen trapten erin. Twee van hen deden tijdens de seks hun blinddoek af, één van hen merkte pas tijdens een tweede afspraak dat Ana een man bleek. Details over de vierde man zijn niet helemaal duidelijk, maar het voorval was voor alle slachtoffers ingrijpend. Eén van hen ontwikkelde zelfs een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

„Hij was zo overtuigend. Het had een beetje eerlijke lol moeten zijn tussen twee volwassenen die het allebei wilden”, vertelt die laatste. „Nu heb ik extreme stress, angst, paniekaanvallen en depressie. Ik vond het altijd geweldig nieuwe mensen te ontmoeten. Dat is weg. Ik draag een zwart geheim mee, voor altijd. Hopelijk kan ik ooit weer mensen vertrouwen.”

Eindelijk gerechtigheid

De politie spreekt van ’een roofdier’ dat ’bizarre eisen’ had en ’extreme manipulatie gebruikte om zijn seksuele driften te bevredigen’. „Ik hoop dat alle slachtoffers, die allemaal getraumatiseerd zijn, deze uitspraak als gerechtigheid ervaren”, aldus Lucy Marsh van de politie.