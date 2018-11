Derde keer stalbrand bij boerderij Werkhoven

Op dezelfde locatie aan de Hollendewagenweg ging eind vorige maand ook een loods met koeien in vlammen op. Ⓒ Koen Laureij

WERKHOVEN - Bij een boerderij in Werkhoven is voor de derde keer in korte tijd brand uitgebroken. Een loods staat volledig in brand en is niet meer te redden, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Rond de dertig koeien en twintig stieren die in de stal stonden zijn omgekomen.