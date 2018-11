’Dealende portiers Amsterdams vijfsterrenhotel ontmaskerd’

Afgelopen voorjaar begon een undercoveroperatie bij het hotel. Agenten betrokken een kamer met zicht op de ingang van het hotel, van waaruit werd meegekeken met camera’s. De drie portiers staan komende week voor de rechter. Om welke hoeveelheden drugs het gaat, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe lang er al drugs verkocht werden.

Het W Hotel wil tegenover AT5 niet inhoudelijk reageren, maar zegt in een reactie: „We hebben de politie geassisteerd in een onderzoek. Omdat het nu in hun handen ligt, kunnen we verder geen commentaar geven. De veiligheid van onze klanten en het personeel is onze eerste prioriteit.”

Bij het hotelmanagement bestond al langer het vermoeden dat sommige personeelsleden het begrip 'room service' te ruim interpreteerden. Een gast, die na nieuwjaarsnacht het hotel werd uitgezet omdat hij zich zou hebben misdragen, mailde het hotel dat drugs als cocaïne en xtc worden verkocht aan bezoekers door de portiers.