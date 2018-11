Naalden in aardbeien: vrouw (50) na wekenlang speuren opgepakt

De vermoedelijke dader krijgt waarschijnlijk zondag nog de aanklacht te horen en wordt dan maandag voorgeleid aan de rechter in Brisbane. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond wilde de officier van justitie verder nog niets over haar zeggen. Door nieuwe wetgeving over het ,,verontreinigen van voedsel'' kan ze een gevangenisstraf krijgen van maximaal vijftien jaar.

De affaire zorgde vanaf 12 september voor grote opschudding in Australië. Later die maand werd ook in Nieuw-Zeeland alarm geslagen na de ontdekking van bakjes met 'doorgestoken' aardbeien. De oogst van de getroffen telers werd van de markt gehaald en vernietigd. De Australische premier Scott Morrison was not amused door speldenprikkers en sprak van ,,lafaards'' die de werkgelegenheid van landgenoten in gevaar brengen.

De autoriteiten loofden een beloning van 100.000 dollar (62.000 euro) uit voor de gouden tip die tot een aanhouding zou leiden. Het is nog niet duidelijk of die daadwerkelijk is binnengekomen. De politie liet in de bekendmaking weten dat meer informatie welkom is en vroeg getuigen zich te blijven melden.