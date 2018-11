’Ernst brand drong door toen Kardashians interview afzegden’

Verzengende vlammen verslonden de villa’s in Malibu. Ⓒ AFP

Los Angeles - Bosbranden zijn niets nieuws in Los Angeles. Dus als het donderdag weer tekeergaat in de natuurgebieden rond de stad, kijken de meeste Angelenos daar niet meteen van op. We wonen in een droge, warme stad waar geregeld een wind vanuit de woestijn opsteekt. Beelden van vlammenzeeën in de regio zijn altijd hartverscheurend, maar tegelijkertijd een ’fact of life’.