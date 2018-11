’Als je paling eet, word je gelukkig’

Nog een paar kleine klusjes en dan kan het eerste officiële palingmuseum van Nederland open. Ⓒ Aldo Allessie

Harderwijk - Het eerste palingmuseum van Nederland is geopend. Niet in de stad van de ’palingsound’ Volendam, maar in Harderwijk. Na de bouw van de Afsluitdijk leefde het Gelderse stadje min of meer op paling. Met de drooglegging van de Flevopolder ging de palingvangst evenwel naar de haaien. Tijd voor een geschiedenislesje, vindt eigenaar Dries van den Berg: ,,Je krijgt mij er als levend museumstuk bij.”