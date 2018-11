Baas stort 30.000 euro te veel, werknemers hebben het al uitgegeven

„Ik was geschokt toen ik zag dat ik zo veel op mijn rekening had staan”, zegt een werknemer in de Belgische media. De man krijgt normaal een salaris van ongeveer 1.600 euro per maand, maar had nu - maar liefst 31.464 euro op zijn bankrekening ontvangen. „Maar het was duidelijk dat het om een vergissing ging, dus ik heb niets met het geld gedaan.”

Toen de kapitale blunder was opgemerkt, kregen verscheidene werknemers meteen een e-mail met het vriendelijke maar dringende verzoek de 'eindejaarsuitkering' terug te storten. De aanmaning bereikt anderen pas maandag. Volgens de Franstalige kranten van de SudPresse en de Waalse zender RTBF zou het in totaal om een bedrag van 7 miljoen euro gaan.

„Het probleem is dat ik weet dat enkele arbeiders een deel van dat geld al hebben uitgegeven. Ze gingen naar het casino of er werden automatisch schulden mee afbetaald doordat er beslag gelegd was op hun rekeningen. Ik ben voorzichtig geweest en heb niets uitgegeven, maar niet iedereen reageerde hetzelfde”, zegt iemand onder de schuilnaam Henry.