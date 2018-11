Ex-playmate Leslie (53): De fotograaf lag dood in bed

NA DE HAVO HAD IK GEEN ZIN..."

... om verder te leren dus ging ik in een truienwinkel in Den Bosch werken. De eigenaar was bevriend met Mick Boskamp, destijds redacteur van Playboy. Hij vroeg of ik er iets voor voelde om te poseren. Maar ik was net 18 en vond mezelf te jong.

Een paar jaar later, ik had inmiddels ervaring als model, kwam ik Mick weer tegen en zei: 'Geldt je aanbod nog?’ Hij maakte er meteen werk van en zo werd ik op mijn 21e covergirl van de maand juli."

HET WAS VOOR MIJ NIET ZO’N DING..."

... om in mijn blote kont te staan. Mijn opa had van die schilderclubjes met naaktmodellen en daar poseerde ik al veel voor. Ook hadden we met de familie een stukje land met een huisje en een zwembad en daar liepen we naakt rond. De reacties op mijn reportage waren vrijwel allemaal positief. Op enkele vieze kerels na die ranzige brieven naar de redactie stuurden."

DE FOTO’S WAREN...".

.. mooi en een beetje romantisch, niet zo rauw zoals je tegenwoordig ziet. En alles was nog puur natuur in die tijd. We hadden geen Photoshop, geen siliconenborsten, geen nephaar en ook geen verbouwde gezichten. Alleen de pigmentvlek op mijn buik, waar ik heel onzeker over was, hebben ze weggewerkt."

HET WAS TEGELIJKERTIJD EEN ZEER TRIESTE DAG..."

... want op de dag dat we de cover zouden schieten, kwam fotograaf Suki Langereis niet opdagen. De visagist ging naar zijn huis en toen bleek hij dood in bed te liggen. Heel verdrietig. Door die intense periode waren we toch een beetje familie geworden. Uiteindelijk heeft Govert de Roos de foto genomen."

IK KIJK MET EEN FIJN GEVOEL TERUG..."

... op de tijd dat ik jong was en er zo goed uitzag. Maar ik ben niet op zoek naar mijn eeuwige jeugd. Ik zie mensen ziek worden en wegvallen en denk dan: 'Blij dat ik ouder mag worden!' Natuurlijk verzorg ik mezelf goed en ik sport één à twee keer in de week. Maar nu staan andere dingen dan mijn lijf op één, zoals mijn gezondheid. Uiterlijk is niet meer het belangrijkste."

