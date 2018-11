Directie kolenmijn ontslagen na ramp

In China zijn problemen met de ondergrondse winning van delfstoffen, vooral kolen, aan de orde van de dag. Ⓒ AFP

PEKING - Na een ramp in een kolenmijn in het oosten van China, die aan 21 arbeiders het leven kostte, heeft het energiebedrijf dat eigenaar is het complete managementteam ontslagen. Behalve de directeur en zijn plaatsvervanger werd ook de hoofdingenieur de laan uitgestuurd. Dat heeft persbureau Xinhua bekendgemaakt.