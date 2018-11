Trump praat met Erdogan over Khashoggi

Het gesprek vond zaterdag plaats tijdens een diner in Parijs, waar de wereldleiders bijeen zijn voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, precies een eeuw geleden. Trump zat volgens de zegsman dicht bij de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Khashoggi werd op 2 oktober om het leven gebracht in het Saudische consulaat in Istanbul, waar hij papieren kwam regelen voor zijn aanstaande huwelijk. Zijn lijk is nog altijd niet gevonden. Turkije liet zaterdag weten geluidsopnames die meer duidelijkheid geven over de dood van de kritische journalist te hebben doorgestuurd naar een aantal westerse bondgenoten en naar de machthebbers in Riyad.