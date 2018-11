Wereldleiders verzamelen zich in Parijs voor herdenking WOI

1 / 2 1 / 2 Trump, Merkel, Macron en zijn vrouw Brigitte en Poetin. Eén rij achter hen zit Mark Rutte. Ⓒ REUTERS

PARIJS - Wereldleiders verzamelen zich zondagochtend in Parijs voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, honderd jaar geleden. Ook de Nederlandse premier Mark Rutte is in Parijs. Hij werd ontvangen door de Franse president Emmanuel Macron.