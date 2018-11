Derde stalbrand Werkhoven: ‘Dat het geen toeval is mag duidelijk zijn’

Op een luchtfoto van zondagochtend is de schade van de voorgaande branden nog goed te zien. Ⓒ Koen Laureij

Werkhoven - Dikke wolken rook boven de weilanden van het Utrechtse Werkhoven. Voor de derde keer in korte tijd woedde een flinke brand bij Natures Best aan de Hollendewagenweg in het plaatsje dat valt onder de gemeente Bunnik. ,,Dat het geen toeval is mag duidelijk zijn”, zeggen enkele omwonenden die bekijken hoe de brandweer de nog smeulende en van tijd tot tijd opvlammende resten van de loods blust. ,,De wildste verhalen doen de ronde maar we hebben geen idee. Het is niet zo dat wij nu bang zijn dat er een pyromaan actief is. Het is duidelijk gericht op deze locatie”, willen ze nog wel kwijt.