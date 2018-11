Recordprijs: duif levert 376.000 euro op tijdens onlineveiling

De vorige eigenaar, de Belgische Gaby Vandenabeele, moest noodgedwongen afscheid nemen van de duivensport. Door een allergische reactie als gevolg van duivenmelkerslong, zocht hij voor zijn 800 dieren een nieuwe eigenaar.

„Met pijn in het hart, dat is zeker. De dokter heeft me gezegd dat ik eigenlijk geen keuze meer heb”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad. De Belg begon in 1976 aan de duivensport en won sinds 1981 aan de lopende band prijzen.

In eerste instantie stond de vraagprijs op 186.000 euro, maar het bedrag liep door de biedingen al snel op. Zaterdag is tijdens een onlineveiling kampioen ’New Bliksem’ verkocht voor maar liefst 376.000 euro. „Dat is een wereldrecord voor een onlineveiling. Ooit is er eentje verkocht voor 400.000 euro, maar dat was een private verkoop”, zegt Nikolaas Gyselbrecht van de duivenveilingsite Pipa.

Verzameling van 3 miljoen

De nieuwe eigenaar is de Chinees Xing Wei. De Chinese duivenverzamelaar werd rijk dankzij vastgoed en wijndistributie en is gek van de vogels. Zijn huidige duivenimperium is zo’n 3 miljoen euro waard.

„Uiteraard zijn zulke duiven verzekerd tegen sterfte door brand of door diefstal bijvoorbeeld. Maar niet tegen ziekte. Dat risico moet de koper maar nemen”, zegt Gyselbrecht van de veilingsite.