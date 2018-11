Veel regen op de maandagochtend: kans op zware spits

„Het regenachtige weer zal waarschijnlijk zorgen voor een drukke ochtendspits”, verwacht Ben Lankamp van Weerplaza. „Er staat dan 200 tot 400 km file. Op het spoor kunnen ook vertragingen ontstaan als gevolg van het weer, althans indirect, namelijk door bladval.”

Het ’regenleed’ is echter van korte duur. Op dinsdag schijnt van tijd tot tijd de zon en het blijft droog op veel plaatsen. Vooral in de kustprovincies kan nog wel een enkele bui overtrekken. Het wordt 12 tot 14 graden. Er waait een stevige zuidwestenwind: matig of vrij krachtig, aan zee krachtig en op de Wadden mogelijk hard, kracht 4 tot 7.