Slachtoffer auto in Nieuwe Maas was vrouw uit Oekraïne

De bestuurder kon zelf uit de auto komen en op de kant komen. Hij werd onderkoeld en met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. Ⓒ GinoPress B.V.

ROTTERDAM - Het lichaam dat op 23 december in een auto in de Nieuwe Maas in Rotterdam is gevonden was van een 36-jarige vrouw uit Oekraïne die al langere tijd in Rotterdam woonde, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie.