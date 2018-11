Complete trouwstoet op de bon geslingerd

De stoet werd aangevoerd door een peperdure Maybach. Ⓒ Facebook / Politie Overbosch

DEN HAAG - Een huwelijk is over het algemeen al een dure aangelegenheid, maar voor een paar uit Den Haag liep de trouwdag al helemaal in de papieren. Een stoet met ongeveer vijftien auto’s werd door de politie op de bon geslingerd.