’Eeuwige trouw aan onze doden’

Rutte nam plaats achter Macron. Ⓒ AFP

PARIJS - „Op 11 november, precies 100 jaar geleden, ging in Parijs, zoals overal in Frankrijk de wapenstilstand in”, zei Emmanuel Macron vanochtend bij de Arc de Triomphe. „Dat was het einde van vier lange en verschrikkelijke jaren. In die vier jaren heeft Europa bijna zelfmoord gepleegd.” In de aanwezigheid van bijna tachtig regeringsleiders herdacht het Franse staatshoofd de ’armistice’, die het einde van de Eerste Wereldoorlog betekende.