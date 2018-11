’Is Asia Bibi hier veilig?’

De Pakistaanse Asia Bibi verblijft nog steeds in haar land en zit ergens ondergedoken om aan de volkswoede en een zekere lynchpartij te ontkomen. Haar advocaat Saiful Malook is om dezelfde redenen Pakistan al ontvlucht en verblijft momenteel in ons land.

De ChristenUnie en de SGP is er alles aan gelegen om ook Bibi naar ons land te halen. Mocht dat lukken dan zullen zij allebei de status van vluchteling krijgen. Zoveel is wel duidelijk. Maar zijn ze dan ook veilig?

Ik denk het niet. De arm van dergelijke moslimlanden reikt ver. Kijk maar naar moordenaars uit Rusland, Iran en Saoedie Arabië, die opdrachten krijgen om mensen in Europa uit te schakelen en daarin ook slagen.

Ze kunnen zich pas veilig voelen, als ze definitief breken met familie, een gezichtsverandering ondergaan en buiten Europa worden gehuisvest. En dan nog blijft de onzekerheid bestaan. Geen prettig vooruitzicht.

Jan Muijs, Tilburg