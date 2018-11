Jongste loterijwinnares (23) looft 60.000 per jaar uit aan droomman

Jane was een tijdje samen met X Factor-finalist Sam Callahan, maar brak met de artiest nadat ze hem betrapte op vreemdgaan. Ook haar relatie met voetballer Jordan Piggott eindigde niet rooskleurig.

Nu besluit de jonge miljonair het over een andere boeg te gooien. Jane is van plan een website op te richten waar haar toekomstige partner kan reageren, zo meldt The Mirror. Haar nieuwe vriend wordt 60.000 pond per jaar beloofd. Op die manier kan hij haar onder andere regelmatig mee uit eten nemen, is Jane’s idee. „Voor trouw is ze bereid de juiste prijs te betalen. Dat is haar meer waard dan al het geld”, meldt een bron aan de krant.

De Schotse was nog maar 17 jaar toen ze 1 miljoen pond binnensleepte in de nationale loterij. Sindsdien spendeerde ze een deel van haar fortuin aan auto’s, plastische chirurgie en vakanties.