'Zelf had ik heftige gevoelens bij zure regen'

We zijn op weg naar het familieweekend ter ere van de tachtigste verjaardag van mijn vader. Veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd op de achterbank: van juf Yolanthe die 'vet streng' is tot de McDonald’s langs de A1 waar een peuter continu zijn kruis in de handgreep hield.

ZONNEPANELEN

Het ene verhaal is nog onsamenhangender dan het andere. Ik krijg, gelukkig, slechts losse flarden mee, want ik ben te druk met rijden. "Mam, wanneer ga jij sparen voor zonnepanelen?" … "Hoe kom je dáár nu bij?!" vraag ik Charlie. De vraag valt koud op mijn dak. "Dat hebben we op school geleerd." "Het thema op school deze week was duurzaamheid", vult haar zus verveeld aan.

"Ah, op die fiets. Nou, zonnepanelen kun je wel vergeten. Ons huurhuis is een monument uit 1400 nog wat. Vanbinnen staat de boel op instorten, alleen de buitenkant wordt door de stichting opgepoetst..." Puck onderbreekt: " …speciaal voor dagjesmensen die wandelingen door Deventer willen maken. Dat zeg je altijd, mam."

MILIEU

Puck rolt met haar ogen tijdens het imiteren. Ze is bijna 10, en dat zal ik weten ook. "Je moet wel aan het milieu denken." Puck is geboren met een sterk sociaal besef. Charlie steekt haar wijsvinger op: "Als we niks doen, dan stroomt de onderkant van Nederland weg. Hoe heet het ook al weer?"

Ze kijkt peinzend naar haar zus. "Zeeland." Puck frunnikt aan de franjes van het tasje dat ze speciaal voor dit weekend heeft meegenomen. Twee dagen 'op chic' met de hele familie, daar horen tegenwoordig accessoires bij.

EELAND

"Ja", lacht Charlie opgelucht. "Zeeland. Dat stond in het Energieboek." Ik heb weinig zin in dit onderwerp. "Hoe komt het dan onder water, denk je?" Toch blijf ik vragen, hoe weet ik anders waar deze teksten vandaan komen? "Als we geen zonnepanelen kopen, stijgt de zee en komt Zeeland onder water", aldus Charlie.

"Daar ga ik dus nooit wonen." Zo zie je maar: een beter milieu begint bij jezelf. Ik moet dit serieus nemen, als kind had ik heftige gevoelens bij zure regen en het gat in de ozonlaag. Ik was de enige in het gezin die zich er zorgen om maakte. De aarde ging kapot maar mijn moeder kocht er geen spuitbus haarlak minder om!

OPA

De onwetendheid! Het onheilspellende gevoel ebde, net als zure regen, langzaam weg. Op het terras van een prachtig hotel in de Twentse heuvels, vertel ik de rest van de familie over de vragen en het milieuzaadje dat bij mijn dochters geplant is. "Dus jij wilt dat je moeder voor zonnepanelen spaart?" vraagt mijn vader aan Charlie.

"Ja!" Alsof het de normaalste zaak van de wereld is voor een zesjarige. "Eet jij maar eerst die appeltaart op. Geen afval, dat is pas goed voor het milieu", grapt een familielid. De meiden weten feilloos dat ze in de maling worden genomen en negeren onze grappen. "Kunnen we dan nu gaan zwemmen?" vraagt Puck verveeld.

"Natuurlijk", zeg ik. "Maar onthoud: 'Niet te lang douchen na het zwemmen'", grapt een tante. Charlie knuffelt nog snel even met mijn vader: "Duurzamer dan dit wordt het niet", zegt hij zacht. "Want je opa gaat al tachtig jaar mee; dat is langer dan een zonnepaneel."

