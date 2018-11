Duitse vrouw valt dood bij maken selfie op Sri Lanka

De vrouw was in het gebied op trektocht met een andere vrouw. Ⓒ Hollandse Hoogte

COLOMBO - Een 35-jarige Duitse vrouw is zondag in Sri Lanka omgekomen toen ze een selfie probeerde te maken. Volgens de politie viel ze, terwijl ze zichzelf aan de rand van een afgrond probeerde te vereeuwigen. Het ongeluk gebeurde in natuurpark Horton Plains, zo'n 150 kilometer ten oosten van hoofdstad Colombo.