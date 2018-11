Wordt Willeke na 26 jaar gevonden?

De politie gaat graven op twee plekken, van elk ongeveer 5 bij 5 meter, achterop het terrein, tot ongeveer 3 meter diep. Dat zegt Hugo van Klaveren, hoofd dienst regionale recherche Noord-Nederland, die ter plekke is. Het graven is om 09.00 uur begonnen.

,,We willen dit graag oplossen. We gaan ook graven omdat we willen voorkomen dat het verhaal gaat dat we aanwijzingen in deze zaak hebben laten liggen.’’ Van Klaveren denkt het graafwerk nog maandag af te kunnen ronden. ,,Ook als we niets vinden is deze zaak voor ons niet klaar.’’

Bang

Willeke woonde er niet graag, bij het pleeggezin in de boerderij aan de Koekanger Dwarsdijk. Aan vriendinnen vertelde de tiener dat ze het liefst weg wilde gaan. Ze was bang voor haar pleegbroer Bart en pleegvader Piet M. Willeke zou thuis zijn begluurd en mogelijk was er sprake van seksueel misbruik.

In januari 1992 verliet Willeke ineens met haar fiets het huis, zo verklaarden de pleegouders destijds. Niemand anders heeft haar uit huis zien vertrekken en nooit meldde zich daarna iemand die de tiener had gezien. Mogelijk heeft ze het perceel niet levend verlaten.

In 2010 onderzocht de politie een deel van het weiland bij het huis, dat inmiddels niet meer bewoond wordt door Bart en Willekes pleegmoeder Herna. Piet is al overleden. Bart en Herna werden aangehouden als verdachte, maar kort daarna vrijgelaten. Pas toen sprak de politie van een misdrijf in plaats van een verdwijning, omdat ze nooit meer was opgedoken en de omstandigheden waaronder ze verdween buitengewoon verdacht waren.

Bij de graafactie in 2010 werd niets gevonden. Ruim een jaar geleden snuffelden speurhonden van Stichting Signi op de plek waar vandaag de grond opengaat. De honden sloegen aan op de locatie en uit een scan met een radar bleek dat er er mogelijke grondverstoring is. Niets heeft nog onomstotelijk gewezen op de aanwezigheid van lichaamsresten.

De in 1992 verdwenen Willeke Dost.

Dorp verdeeld

De dorpsbewoners zijn verdeeld. Van veel Koekangers hoeft dat graven niet meer, Ze hebben de hoop op het vinden van resten van Willeke opgegeven. Andere dorpsbewoners hadden het liefst eerder al zelf het terrein afgegraven. Ze zijn ervan overtuigd dat het antwoord op alle vragen in de grond achter de boerderij ligt.

Als er vandaag lichaamsresten worden gevonden, moet eerst vast worden gesteld dat het inderdaad om Willeke gaat. De vondst van het lichaam is de belangrijkste stap: eindelijk staat dan vast dat de tiener overleden is en hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf. Want waarom werd haar dood destijds dan niet gemeld?

De plek waar zal worden gegraven naar Willeke Dos in Koekange aan de Koekangerveldweg is donderdag door de politie met een lint afgezet. Ⓒ Persbureau Meter

Forensisch onderzoek kan uitwijzen hoe Willeke om het leven is gebracht. Mogelijk zeggen sporen iets over een mogelijke verdachte. Dat de pleegbroer en pleegmoeder na de vondst van haar lichaam opnieuw worden gehoord staat vast.

Laatste coldcase opgelost in 2013

Het coldcase-team van de politie Noord-Nederland kan wel een succesje gebruiken. De laatste keer dat de politie een zaak van de lijst met onopgeloste zaken kon wegstrepen was in 2013. Op de lijst staan vier vrouwen die spoorloos zijn verdwenen. Bij alle vier, inclusief de verdwijning van Willeke Dost, gaat de politie uit van een misdrijf.

