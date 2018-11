Studentenstrijd om ’de grootste’

De titel voor het bouwen van een krattenbrug met de grootste overspanning is de laatste jaren dé studentenstrijd geworden tussen de technische universiteiten van Delft en Eindhoven. Hoewel de Eindhovense bollebozen het record sinds 2016 in handen hebben, hoopt een team van Enschedese studenten dit deze week van hen af te pakken.

„Dit is eens wat anders dan in de boeken duiken”, verklaart de Brabantse studente Irma Rozendaal (20) haar keuze om samen met acht medestudenten een bouwcommissie te vormen en de recordpoging te wagen. Al een half jaar lang stoppen ze er ieder vrij uurtje in. „Met name de laatste weken hadden we behoorlijk veel stress en ik lag er ook weleens wakker van.”

Gevulde bierflesjes

Er zijn meer dan zevenduizend bierkratjes nodig voor het Twentse plan. De overspanning van de civiele techniekstudenten beslaat bij voltooiing een afstand van bijna 30 meter. Aan weerszijden van de brug staan twee grote pijlers van kratten. De bierflesjes daarin zijn gevuld met kraanwater, zodat de pijler verzwaard is en beter op z’n plek blijft staan. „Gelukkig hoeven we niet elk flesje zelf te doppen”, grapt Luuk Nieuwenhuis (21). „Afgelopen woensdag hadden we nog een go/no go-moment, want we hadden nog een probleem met de steigers. Op het allerlaatste moment is dat nog goed gekomen, maar het had niet veel gescheeld of het feest was helemaal niet doorgegaan.”

Ⓒ Reinier van Willigen

Mochten ze het wereldrecord komende zaterdagmiddag in handen krijgen, gaan de studenten dat eerst vieren met een glaasje champagne. Luuk zelfverzekerd: „De fles staat al koud. Maar daarna doen we echt wel een paar biertjes, geloof me.”