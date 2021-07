Vriendengroep levert met trekker 1200 kratten bier in bij Drentse supermarkt

Jongeren van een keet in de buurt van Dalfsen leverden toen in één keer zo’n duizend bierkratten in bij een supermarkt. Ze hadden de grote hoeveelheid opgespaard in drie jaar tijd. „Dat kan beter”, zo dacht de vriendengroep uit Boijl en Zorgvlied.

Het zijn allemaal jongens van rond de 20 jaar. Ze hebben een keet staan op een vaste plek bij een boer in Boijl, waarmee in het verleden wel eens wat discussie is geweest over de hoeveelheid decibellen die vanuit de keet werden geproduceerd. Ze houden de plek dan ook liever geheim.

Twee jaar drinken

„We komen elk weekeinde daar bijeen, het is gezellig, het gaat om de sfeer.” Deamon Ouwerkerk uit Boijl zegt dat tien jaar geleden in Zorgvlied het initiatief tot een zuipkeet is genomen. De nu ingeleverde kratten zijn in twee jaar leeggedronken, waarbij de keet dan ook nog eens half jaar door corona gesloten was. Met de duizenden euro’s aan statiegeld wordt (uiteraard) weer nieuwe drank gekocht. „We gaan nu voor de 1500 kratten.”