Inleveractie IJsselland levert meer dan honderd wapens op

De politie laat op Twitter weten dat ze 71 vuurwapens, 20 sabels en tientallen steek-, slag- of stootwapens ontvangen hebben. Ook is zijn er enkele kilo’s munitie ingeleverd.

De wapens kunnen anoniem afgegeven worden in zeven politiebureau’s in onder meer Deventer, Zwolle en Kampen. Op de bureau’s staan boxen waar de wapens in gestopt kunnen worden, zonder dat er vragen worden gesteld. „Je wordt in principe niet vervolgd voor het wapenbezit , tenzij uit forensisch onderzoek blijkt dat het ingeleverde vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt”, aldus de politie.

Met de actie hoopt de politie meer incidenten met wapens te voorkomen.