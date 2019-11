Opmeer zet hakken in zand: ’Liever kerncentrale dan windmolenpark’

Carel Anink en Charlotte Zeilstra. „Burgers hebben geen benul wat er op hen afkomt.” Ⓒ Michel van Bergen

Opmeer - Lokale politici in West-Friesland zetten de hakken in het zand tegen de door Den Haag opgelegde energietransitie. De eis om binnen twintig jaar alle stroom via aardwarmte, zonnepanelen en windmolens op te wekken stuit op forse weerstand. „We eisen dat de optie kernenergie op tafel komt”, zegt de Opmeerse politica Charlotte Zeilstra.