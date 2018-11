Vreemde actie van ABN Amro

De bank beroept zich op een onderzoek van de Europese Centrale Bank die een snoeihard oordeel velde over de belabberde relatie tussen de bestuurders van de bank en haar commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen moest daarom begin dit jaar al het veld ruimen en nu volgen dus nóg drie commissarissen.

Waren alle vier de commissarissen niet goed genoeg? Of voelde de top van de bank zich misschien teveel op haar vingers gekeken door de kritische commissarissen? Was de belabberde relatie te wijten aan de commissarissen of aan de bestuurders, vraag ik me dan af.

"Het gaat erom dat de bank goede dingen doet"

De top van de ABN Amro wast zijn handen in onschuld en zegt al langer op zoek te zijn naar commissarissen met meer kennis van de bankensector. Tuurlijk. Ervaren bankiers als commissarissen, lekker makkelijk: Geen lastige vragen en zij begrijpen als geen ander dat de salarissen van bankiers en bankmedewerkers ver boven hun capaciteiten liggen en dat het bankiersvak dichtgetimmerd is met regels waarachter je je comfortabel kunt verschuilen, zonder jezelf af te vragen of de regels wel terecht zijn en nog wel passen bij de maatschappij.

Mij lijkt dat de ABN Amro juist commissarissen zou moeten willen die niét doordrenkt zijn van het bankiersvak en die behalve toezicht houden ook kunnen challengen, adviseren en de broodnodige maatschappelijke antenne zijn.

Maar nee, de bank wil alleen commissarissen met bankierservaring.

De vorige, lastige voorzitter van de Raad van Commissarissen is inmiddels vervangen door Tom de Swaan. Lekker vertrouwd, want De Swaan heeft tot zijn pensionering notabene zélf in de Raad van Bestuur van de ABN Amro gezeten. Hij zal niet snel iets ter discussie stellen of met lastige vragen komen, want hij is vergroeid met de cultuur van de bank. Mijn grootste schrikbeeld is een cultuur als binnen Goldman Sachs bank. Zo krijg ik nog steeds kippenvel als ik denk aan de uitspraken van Lloyd Blankfein, de topman van deze bank. Goldman Sachs speelde een hele foute rol bij de bankencrisis in 2007 want zij speculeerden namelijk in producten die ze nota bene zélf aan haar klanten verkocht hadden.

Blankfein zei vervolgens dat zijn bank een ‘sociaal doel’ had en zonder blikken of blozen voegde hij eraan toe dat hij als bankier ‘God’s work’ deed. Je moet toch wel behoorlijk ver heen zijn om te denken dat je als bankier het werk van God doet. Qua cultuur moeten we geen voorbeeld willen nemen aan een bank als Goldman Sachs, lijkt me.

De twee nieuw aangenomen ABN Amro-commissarissen beloven in dat kader niet veel goeds. De eerste is een voormalige topvrouw van een Scandinavische bank die daarvoor jarenlang bij (jawel) Goldman Sachs werkte. De tweede commissaris is ook iemand die zijn hele leven bij banken heeft gewerkt en recent, nota bene tijdens de crisisjaren, tien jaar lang partner was bij (tromgeroffel!) Goldman Sachs.

Kees van Dijkhuizen, de topman van ABN Amro, belooft dat hij de cultuur en de transparantie binnen de top gaat verbeteren. Ik weet niet of de commissarissen met Goldman Sachs-werkervaring mij daarvan gaan overtuigen.

Ik ken geen van de vroegere of huidige commissarissen, maar wat ik wel weet is dat een goed afgestelde maatschappelijke antenne, op dit moment belangrijker is dan verregaande kennis van het bankiersvak. Het gaat er niet om dat de bank de dingen góed doet, maar dat zij de goede díngen doet.

Banken zitten teveel in hun ivoren toren en stellen eisen waar ze in geen enkele andere sector mee weg zouden komen. Klein voorbeeldje: Een huiseigenaar heeft nog een klein hypotheekje van € 25.000 voor een woning met een waarde van ruim € 400.000. Hij wil zijn vrouw voor de helft mede-eigenaar van de woning maken, maar de bank eist dat zijn vrouw dan ook mee tekent als schuldenaar op de hypotheekakte. Onzinnig want de bank heeft een lening die een paar procent is van de garantie, dus waarom een extra schuldenaar bijschrijven? Maar het meest schokkende is dat ze voor deze onzinnige actie tweeduizend euro in rekening brengen. Banken berekenen ook al jaren teveel boeterente bij het oversluiten of het extra aflossen van de hypotheek.

Slaat de ABN Amro niet door? Natuurlijk is het belangrijk om bankervaring binnen de Raad van Commissarissen te hebben, maar toch niet bij alle commissarissen? Het vertrouwen van de samenleving win je zo niet terug. Waarom niet de helft van de commissarissen met bankkennis en de andere helft, commissarissen die met hun beide benen in de maatschappij staan en de juiste signalen oppakken. Commissarissen met ervaring in andere sectoren die de vertaalslag naar de bankensector kunnen maken. Die niet alleen vergenoegzaam naar de winst kijken, maar beseffen dat de ABN Amro er niet alleen voor de aandeelhouders is, maar ook voor zijn klanten en voor de lange termijn.