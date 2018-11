Fanatieke milieuclub kaapt GTST

Lucas Sanders, gespeeld door Ferry Doedens, wil het kappen van een boom voorkomen. Ⓒ Screenshot RTL

Milieuclub Urgenda voert nu ook actie in de woonkamer. De beweging, die eerder in de rechtszaal afdwong dat de Overheid zich aan oude klimaatbeloftes moet houden, kocht zich in bij Goede tijden, slechte tijden.