Meer doden en ruim 200 vermisten in Californië

De branden worden aangesterkt door de harde, droge wind. Ⓒ Reuters

PARADISE/MALIBU - De brandweer in Californië heeft de grootste moeite om de branden in de Amerikaanse staat onder controle te krijgen. Het dodental als gevolg van de vuurzeeën is inmiddels opgelopen tot 31. Van 228 mensen weten de autoriteiten niet waar ze zijn.