Rechtbank doet uitspraak in helikopterzaak

De man die wilde ontsnappen was Benaouf A., veroordeeld voor een liquidatie van een crimineel in Antwerpen. Na de verijdelde bevrijdingsoperatie is hij overgeplaatst naar de zwaarbewaakte EBI in Vught.

De verdachten beschikten over snelle auto’s en zware wapens. De politie greep in op de dag van de voorgenomen ontsnapping, 11 oktober 2017.

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van drie tot negen jaar geëist. Daags na het proces in september kwamen drie verdachten op vrije voeten, omdat de rechtbank voorziet dat zij een straf krijgen die niet langer zal zijn dan de tijd die zij in voorarrest hebben gezeten.