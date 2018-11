70.000 euro voor dakloze die terrorist te lijf ging met winkelwagen

De 46-jarige Michael Rogers gaat de aanslagpleger te lijf met een winkelwagen. Ⓒ Twitter

CANBERRA - De voorbijganger die de aanslagpleger in Melbourne te lijf ging met een winkelwagen, houdt daar een leuk bedrag aan over. Australiërs zijn online geld aan het inzamelen voor de 46-jarige Michael Rogers. Maandagmorgen stond de teller op 110.000 Australische dollars, wat omgerekend neerkomt op zo’n 70.000 euro. Een mooie opsteker voor Rogers, die naar verluidt dakloos is, aldus omroep ABC.