’Hoger beroep onverstandig’

Nogmaals, het gaat in de uitspraak van de rechter niet om Zwarte Piet. Het gaat over de vrijheid van meningsuiting in combinatie met de verkeersveiligheid. Daar zijn de voorstanders van Zwarte Piet voor bestraft en nergens anders voor. Wellicht pijnlijk en moeilijk te bevatten, maar dat zijn de feiten. Hoger beroep kan ook tot een hogere straf leiden en dat is in dit geval bijna noodzakelijk. Al is het maar om begrip en eerbied voor de wet te krijgen. Verder hoop ik dat Zwarte Piet gewoon zal blijven bestaan als cultureel onderdeel van ons sinterklaasfeest.

G. Klück, Rotterdam