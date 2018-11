Tegenstanders Zwarte Piet blokkeren brug Mediapark

Dit pamflet wordt uitgedeeld aan reizigers die op weg zijn naar het Mediapark.

HILVERSUM - Tegenstanders van Zwarte Piet houden een demonstratie bij het treinstation bij het Mediapark in Hilversum. Een loopbrug is geblokkeerd. Omroepmedewerkers kunnen alleen via een omweg hun werk bereiken. De politie is op de brug aanwezig. Na een uur, rond 09.30 uur, beëindigden de activisten hun actie en vertrokken. Inmiddels is het weer rustig op het station.