’Veroordeling Douwes onterecht’

Maar nu de andere kant. De rechter had ook kunnen beslissen dat Jenny door haar in gang gezette actie een hoop kinderleed heeft voorkomen. Immers, die activistische dwazen wilden oproer bij de intocht van de Sint en de kinderen moesten dat voelen. Beoordelingsfoutje van de rechter. Ze had alleen om die reden al ontslag van rechtsvervolging moeten krijgen.

Ik zou in hoger beroep gaan. Andere wegblokkades zijn immers wel ongemoeid en ongestraft gebleven.

Ton van der Heijden, Winterswijk