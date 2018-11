’Toon empathie in pietendebat’

Eigenlijk is de pietendiscussie een afspiegeling van hoe wij tegenwoordig met elkaar omgaan. Je roept voor of tegen, goed of fout en dat is het dan. Er wordt geschreeuwd, gekwetst, geruzied en bedreigd. We zijn lekker bezig met elkaar.

Sympathie lijkt nergens toe te leiden en is niet te verwarren met empathie: je als mens enigszins willen verplaatsen in een situatie, een gedachtegang, een standpunt van iemand anders. Ieders perspectief als waarheid kunnen zien en de menselijke emotie herkennen zonder direct te beoordelen of de veroordelen.

In plaats van elkaar telkens te willen overschreeuwen aan tafel bij Pauw of Twan Huys, ontstaat er dan ineens ruimte om naar elkaar te luisteren. Leer mee te voelen met elkaars problemen. Dat is het eerste kleine stapje in de richting van een oplossing.

Waar een wil is, is een weg.