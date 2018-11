Hof veroordeelt ’wraakvader’ tot 4,5 jaar cel

Mario H. ging destijds door het lint, omdat zijn veertienjarige dochter werd lastiggevallen door de veel oudere Jack S. uit Eindhoven. De rechtbank legde hem tien maanden celstraf op wegens zware mishandeling. De aanklager ging in hoger beroep voor een zwaardere straf. Voor poging tot moord was tegen hem zes jaar cel geëist.

Ex-tbs’er Jack S. had online contact gezocht met de dochter van Mario H. en zich voorgedaan als jongen van zeventien. De vader ontketende een klopjacht op de Eindhovenaar en loofde bijvoorbeeld een beloning uit en stond een nacht bij zijn huis te wachten. Op 19 januari 2017 kwam het tot een confrontatie.

Volgens het gerechtshof heeft Mario H. het overlijden van Jack S. geriskeerd door hem meerdere keren met een sneeuwschep te slaan. Het hof denkt dat Mario H. vanuit zijn drift en emotie verder is gegaan dan hij wilde. Er zijn aanwijzingen dat hij Jack S. wilde mishandelen maar niet dat hij hem wilde doden, aldus de uitspraak.

Het slachtoffer liep onder meer twee gebroken onderarmen en sneeën in zijn been en hoofd op. Een deel van het letsel is blijvend en Jack S. kampt naar eigen zeggen nog steeds met geheugenverlies en angstaanvallen. De 49-jarige Eindhovenaar werd zelf vorig jaar zelf veroordeeld voor het stalken van meerdere meisjes. Hij kreeg een celstraf en wederom tbs.

H. werd maandagochtend direct teruggestuurd naar de gevangenis. Hij kondigde na de uitspraak direct cassatie aan.