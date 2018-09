Scaramucci suggereert dat Priebus het lek is

De relatie tussen beiden is al sinds de verkiezing van Donald Trump tot president niet best, omdat Scaramucci aanvankelijk geen functie kreeg in het Witte Huis. Hun verstandhouding lijkt niet verbeterd, getuige Scaramucci’s opmerking dat het aan de stafchef is om aan te tonen dat hij niet heeft gelekt.

„Als Reince wil uitleggen dat hij geen lekker is, laat hem dat dan doen”, aldus Scaramucci in het telefonische interview. Hij zei zichzelf een fatsoenlijke kerel te vinden die recht op de kern van de zaak afgaat. Het vraaggesprek met CNN maakte andermaal duidelijk dat er een machtsstrijd gaande is tussen facties in de regeringskringen.