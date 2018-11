Arrestatie in moordzaak ecoduct Schaijk

Een uitgebreid rechercheteam onderzocht de moordzaak. Op een korte afstand van de plek waar Baum was doodgeschoten, werd een blauwe Ford Fiësta gevonden, die in brand was gestoken. Op bewakingsbeelden was te zien dat het slachtoffer kort voor zijn dood door een soortgelijke auto werd gevolgd.

In de loop van het onderzoek kwam de verdachte in beeld. Die werd begin oktober in Maarsbergen opgepakt in een onderzoek naar brandstichtingen en een explosie in de omgeving van Oss. Daarvoor zat hij vast in Middelburg. Daar is hij vrijdag aangehouden, meldt de politie maandag.

De recherche verdenkt hem verder van een brandstichting in Nijmegen en een reeks autodiefstallen in Brabant, Limburg en Gelderland. Ook denkt de recherche dat hij betrokken was bij het naar binnen gooien van een handgranaat bij een woning aan de Keldermansstraat in Eindhoven. Die aanslag gebeurde op 29 september van dit jaar.