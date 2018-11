Groot fonds voor zonnepanelen op scholen

Volgens de stichting liggen er in Nederland nu op circa duizend scholen zonnepanelen en gaat dit nog gebeuren bij ongeveer 6000 scholen. Ⓒ Dijkstra BV

AMSTERDAM - De komende jaren krijgen vrijwel alle scholen in Nederland zonnepanelen, zo verwacht de Stichting Schooldakrevolutie. Over de financiering daarvan is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de rijksoverheid en BNG Bank, zo bevestigt een woordvoerster van de stichting.