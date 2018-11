Veel lagere straffen dan verwacht in helikopterzaak

De vier hoofdverdachten werden veroordeeld tot straffen tussen 2 en 2,5 jaar cel. De vijf andere verdachten werden vrijgesproken. De rechtbank zei niet te kunnen vaststellen dat zij wisten dat er een helikopter gekaapt zou worden.

Het Openbaar Ministerie eiste in september tegen de drie hoofdverdachten van het waagstuk in oktober 2017 gevangenisstraffen van negen jaar. Tegen de andere betrokkenen eiste het OM drie tot acht jaar.

Het plan om Benaouf A., die een straf van twaalf jaar uitzit voor moord, met een autoband van de luchtplaats van de gevangenis te takelen, werd door de politie verijdeld dankzij een oplettende helikopterverhuurder. Die kreeg argwaan toen een van de verdachten een heli wilde huren om zijn vriendin met een rondvlucht te verrassen. In plaats van een tweezitter, wilde de man een veel duurdere vierpersoons helikopter huren. De verhuurder besloot de politie in te lichten.

Voordat de mannen vanaf Kempen Airport bij Budel richting Roermond konden vertrekken, greep de politie in. Benaouf staarde vergeefs naar de lucht, zijn vrienden gingen er in gestolen auto’s vandoor. Eén van hen werd door de politie doodgeschoten tijdens de vlucht. De anderen konden na een wilde achtervolging worden gepakt.

De meeste verdachten zwegen tijdens de rechtszaak. De enige die veel praatte was Alvaro G.B., de Colombiaanse helikopterpiloot die tegen betaling van 100.000 euro het waagstuk zou uitvoeren. Hij kreeg twee jaar cel.

Hij legde meerdere verklaringen af. Tijdens een van de eerste zittingen zei hij dat hij dacht dat hij een rol kreeg in een Netflix-serie. Later zei hij dat hij niet eens in staat zou zijn geweest om de gehuurde helikopter de lucht in te krijgen, omdat het ging om een ander type dan waarvoor hij een brevet had. Zijn medeverdachten deden er vooral het zwijgen toe, of kwamen niet opdagen bij hun eigen rechtszaak.